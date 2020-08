Seizoenskaarthouders PEC Zwolle kunnen (toch nog) bij helft van duels het stadion in

Meedenken over hoe Zwolle er over 10 jaar uitziet: ‘Nu heb je de kans, dus doe je zegje’

9:00 Hoe ziet Zwolle er over tien jaar uit? Of over twintig jaar? De term ‘omgevingsvisie’ komt deze dagen veel voorbij. Ook in de Stentor. Een vergezicht, maar met hele concrete punten die elke Zwollenaar direct kunnen raken. Van hoogbouw in de achtertuin tot een autoloze binnenstad. Meedenken mag en kan. Doe dat ook, zeggen deskundigen.