Sekandar hoopt voorleestitel in Zwolle te houden, regerend kampioen Sarah heeft nog wel een paar tips

De twaalf provinciale kampioenen nemen het woensdag in Amstelveen tegen elkaar op. Sekandar zit op Integraal Kindcentrum Het Festival in de Zwolse wijk Stadshagen. ,,We hadden een toets en daar had ik helemaal geen zin in. Toen de meester binnenkwam en vroeg wie zich wilde aanmelden, stak ik gelijk mijn vinger op. Ik kon eindelijk weg van die toets! Pas daarna zei hij dat het om de voorleeswedstrijden ging’’, vertelt de Zwollenaar met een grote lach op zijn gezicht. ,,Maar ik besloot het toch te proberen.’’