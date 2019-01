Seks met een pop? Het kan straks in het bordeel van Priscilla in Zwolle

Moeder Petra uit Zwolle verloor het vertrouwen in jeugdzorg: ‘Alles kost zoveel tijd’

16:41 Hij gooide de ramen in en trok een mes in het open internaat. Zo gek was het daarom niet dat de 13-jarige Quinten naar een gesloten instelling moest. Maar snel bleek dat niet de juiste plek voor hem. ,,Het duurt maar en duurt maar, terwijl het Quinten beschadigt.’’ Een gesprek met twee moeders die hun vertrouwen in de jeugdzorg kwijt zijn.