Senioren, kom uit luie stoel!

,,We kijken onder meer naar het sportaanbod en zien dat dat niet altijd aansluit op wat ouderen willen. De clubs bieden de sport niet op aangepast niveau aan ouderen aan en blijven in het competitieve hangen. Wij zeggen: bied een op maat gesneden programma aan voor 4 tot 100 jaar. Je ziet dat al wel in het voetbal gebeuren. Na de 45-plus-competitie bieden ze er het walking football aan. Een positieve ontwikkeling.''

,,Ja, velen vinden het leuk verschillende sporten te beoefenen, willen het liefst in de eigen buurt sporten en onder begeleiding van een professional. We komen daaraan tegemoet door op vier sportpark-locaties in de stad verschillende sport- en beweegactiviteiten aan te bieden in samenwerking met de sportverenigingen op het sportpark en fysiotherapeuten en gezondheidspraktijken.''

,,We zien dat ouderen graag flexibiliteit willen, want ze kunnen niet altijd komen sporten doordat ze op de kleinkinderen moeten passen of een aantal weken op vakantie zijn. Aan de ene kant is dat jammer, want dan mis je continuïteit in het sporten. Aan de andere kant is zo'n strippenkaart wel de manier ze te stimuleren in beweging te blijven.''