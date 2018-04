Sensoor Zwolle op zoek naar vrijwilligers

Het aantal mensen dat contact opneemt met Sensor stijgt explosief, zo meldt de organisatie. Afgelopen maart kreeg Sensoor bijvoorbeeld 2.000 telefoontjes méér dan in maart vorig jaar. Volgens de luisterlijn is dat vooral het gevolg van de groeiende wachtlijsten in de ggz. Maar ook de toenemende eenzaamheid speelt een rol. Steeds meer mensen missen het kletspraatje.

Vrijwilligers

Sensoor is al 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die anonieme hulp op afstand biedt. Vanuit 26 locaties, waaronder in Zwolle, voeren zo’n 1.200 vrijwilligers dag en nacht ruim 285.000 anonieme gesprekken per jaar, via telefoon, chat en e-mail.