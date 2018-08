Seringenstraat wijst versteend Assendorp de weg

videoIs dit de toekomst van het versteende Assendorp? Nadat ze in de Seringenstraat eerder al maatregelen namen rond de klimaatverandering, is nu het gebrek aan groen en levendigheid aan de beurt.

Terug naar 2012, toen het zaadje voor deze misschien wel actiefste straat van Zwolle geplant werd. Adriaan Mosterman en twee buren krijgen te horen dat ze op vervuilde grond wonen. Ook de ondergrond van de naastgelegen garageboxen kampt met de gevolgen van een lekkende, oude tank. ,,Zaten we met een gat van twintig bij twintig meter en drie meter diep", blikt Mosterman terug. In plaats van het meteen dicht te gooien met zand, opperde de gemeente Zwolle het te gebruiken voor de opvang van regenwater. Zo liggen er nu 75 infiltratiekratten in de grond die 320 badkuipen vol water kunnen bergen.

Volledig scherm De Seringenstraat in Zwolle, na 'klimaatstraat' nu ook 'leefstraat'. © Frans Paalman

Saamhorigheid

Het bracht de klimaatmaatregelen in de Seringenstraat in een stroomversnelling. Zonnepanelen, sedumdaken, schuttingen die regenwater kunnen bergen en geveltuintjes voor de huizen; de Seringenstraat valt op. Wat begon met een probleem voor enkele gezinnen is uitgemond in een straatbrede omslag in denken, zo lijkt het hier. Het geheim? ,,De drie gezinnen bij wie het begon zijn goed onderdeel van de straat. Buren bleven op de hoogte van wat hier gebeurde en het wekte hun interesse." Het leidde vorig jaar tot de aanleg van geveltuintjes. ,,Technisch gezien stelt dat niets voor, maar het heeft een groot effect op de saamhorigheid en het onderlinge contact." De plantjes moeten water, bewoners van de Seringenstraat zijn vaker voor het huis te vinden en als vanzelf komt er dan een gesprek op gang over wat er nog meer gedaan kan worden.

Leefstraat

Vanuit de wens meer groen en levendigheid voor de deur te krijgen, ontstond de leefstraat. Een proef van twee maanden. Mosterman en co hebben na uitvoerig overleg met de buurt besloten parkeerplaatsen op te offeren en in te ruilen voor kunstgras, bankjes, planten en een tafeltennistafel. ,,Parkeren blijkt een veel minder groot probleem dan je zou denken. Van de dertig huishoudens zijn er tien die de auto voor de deur willen, de rest wil er best een stukje voor lopen. We hebben twaalf parkeerplekken opgeofferd, daarmee blijft er voldoende ruimte over voor de mensen die wel hier willen parkeren." En de overlast voor andere versteende en blikkerige buurstraten valt volgens hem eveneens mee. De verdwenen auto's staan langs de Hortensiastraat, de hoofdweg in dit gebied, of aan de overkant daarvan.

Volledig scherm Adriaan Mosterman in de Seringenstraat. © Frans Paalman

Utopie

,,Van alle huishoudens die we gesproken hebben, ken ik er geen één die dit niet een mooi streven vindt. Alleen de één wil verder gaan dan de ander. Kijk, we komen vanaf een nulsituatie. Wil je naar het ideale scenario dan gaan alle auto's uit de straat, loopt hier een mooi schelpenpaadje voor de deur, zelfs een riviertje en dan telen we onze eigen groente. Maar dat is een utopie", beseft Mosterman.

Permanent

Is het een wankel evenwicht om iedereen tevreden te houden? Volgens Mosterman valt dat allemaal erg mee. Mede dankzij twee handen vol spelregels. ,,Het is mooi om 's avonds met z'n allen op straat te zitten, maar om elf uur moet het stil zijn." Volgende week zaterdag volgt er een eerste evaluatie van de leefstraat. De proef loopt tot en met 8 september. En dan? ,,Het zou gaaf zijn als dit de permanente situatie wordt. Het is veiliger, rustiger qua verkeer en er wordt meer gespeeld op straat. Het zou volgens mij wel beter zijn om meerdere stukjes groen te hebben in plaats van één groot vlak, zoals nu."