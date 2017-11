Sessie over fouten Lelystad-routes achter gesloten deuren

Niet ongebruikelijk

Dat een dergelijke sessie in beslotenheid plaatsvindt, is overigens niet ongebruikelijk. ,,Dat is vaker zo, met technische briefings", zegt een zegsman van de stafdienst van de Tweede Kamer. ,,Er voeren ambtenaren het woord, en zij vallen onder de ministeriële verantwoordelijkheid."

Fouten toegeven

,,En er zijn misschien ambtenaren bij die door hen gemaakte fouten moeten toegeven", zegt SP-Kamerlid Cem Lacin. Hij heeft om die reden begrip voor de beslotenheid. ,,Al had het wat mij betreft ook in openbaarheid gemogen. Het belangrijkste is nu dat alle feiten op tafel komen. Die feiten moeten daarna ook openbaar worden, want dit is een dossier dat 700.000 omwonenden treft."