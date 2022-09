SGP Overijssel aangeslagen na verbale aanval op gedeputeerde en gevloek van boeren: ‘Dat doet ons zeer’

PEC-voetbal­ster Danique Noordman hongerig na goed, maar eenzaam WK: ‘Meer scoren en me ontwikke­len als speelster’

Ze werd amper een maand geleden vierde op het WK in Costa Rica, met Oranje onder 20. Veel tijd om te genieten was er niet, want de voetbalster neemt het vrijdag alweer op tegen de vrouwen van FC Twente. Danique Noordman, speelster van PEC Zwolle, is klaar voor het nieuwe seizoen en wil zichzelf laten zien: „Ik wil de top halen.”

23 september