Shovel in brand bij boerderij Mastenbroek

Rico en Sticks voor de laatste keer samen in Hedon

11:58 De Zwolse rappers Rico & Sticks sluiten op donderdag 13 december hun najaarstour af in Poppodium Hedon. De laatste keer dat zij daar optraden, was in maart 2015. Na het komende optreden in december zullen de twee voormalige frontmen van de legendarische rapformatie Opgezwolle voorlopig niet meer samen optreden.