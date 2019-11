Sietse zoekt naar ‘verknipte’ Zwolse stadsverhalen

Uit het lijvige boek Lang Leve Rembrandt knipte hij het authentieke Rembrandthuis waarbij de 17e eeuwse kunstenaar met een kwast op een laddertje staat. De straatlantaarn brandt en achter het bovenste raam zien we een glimp van zoon Titus. ,,In mijn beleving is Rembrandt even terug gekomen naar zijn atelier. Om zijn onvoltooide werk De Lofzang van Simeon te hervatten, het laatste schilderij voor zijn dood. Maar hij ontdekt dat zijn woonhuis een museum is geworden. En omdat hij er niet in kan, gaat hij de buitenkant schilderen”, verklaart Sietse Muis (34).

De Zwollenaar werkt veelal in opdracht maar soms kiest hij een eigen fantasierijke invalshoek van een boek. Dan gaat Muis met loep, schaar en chirurgenmes minutieus aan de slag. Hij kreeg 8000 euro subsidie dankzij zijn presentatie bij ‘Pitch voor Poen’ in de Stadkamer. Met dit geld wil hij Zwolle tot leven brengen in vijf boeksculpturen. Voor zijn project ‘Zwolle vertel es...’ zoekt hij opvallende stadsverhalen of persoonlijke ervaringen met een markant Zwols gebouw. ,,Dat mag een verdwenen pand zijn zoals het voormalige ziekenhuis, de oude rechtbank of het Gouverneurshuis. Misschien is er iemand die daar heeft gewerkt met een eigen belevenis. Maar ik hoop ook op karakteristieke herinneringen aan de Peperbus, Sassenpoort of het stationsgebouw”, licht Muis toe. ,,Of een boek van bekende Zwollenaren als Jonnie Boer, Thorbecke of Thomas a Kempis.” Mensen hoeven niet bang te zijn dat Muis de schaar zet in hun enige exemplaar van De Navolging van Christus. ,,Dan zoeken we een andere uitgave. Ik heb er zelf eentje op de plank staan. Die zou ik rustig verknippen. Geen boek is heilig voor me.”

Kersttafereel

De kleurrijke kaften van zijn favoriete kinderboeken, vooral W.G. van de Hulst, hangen aan de muur. De bladzijden ontbreken. En op tafel staat een ‘verknipte’ Statenbijbel waaruit hij het kersttafereel met herders en engelen sneed. ,,Ik vind het zonde als je een boek op zolder laat verstoffen of dat het verdwijnt in kast of doos. Een goed boek verdient een tweede leven”, stelt de kunstenaar. Magisch is zijn bewerking van het eerste deel van Harry Potter dat hij voor een afgestudeerde maakte. Met het sfeervol verlichte kasteel Zweinstein als basis, en de herkenbare tover- of sorteerhoed, ‘de hoed die je leven bepaalt’, als draaiende speeldoos. Van Kruistocht in Spijkerbroek knipte hij schrijfster Thea Beckman en haar typemachine waaruit een rij kinderen stroomt. ,,Ik probeer het steeds filmischer te maken, met beweging, geluid en licht.”

Voor zijn typisch Zwolse boekkunst hoopt hij op persoonlijke anekdotes uit heden en verleden. ,,Het mag geen geschiedenisles worden want een stad is meer dan alleen data. Ik zoek verhalen die je door wilt geven.” Met een stapel oude kranten of een pocket kan hij ook prima uit de voeten maar Muis geeft de voorkeur aan stevige en beduimelde boeken. ,,Die ruiken het lekkerst.”