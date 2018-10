Silicon Valley in Zwolle: dé plek voor programmeurs, app-bouwers en social media-experts

IT Factory heet 't. Een vleugje Silicon Valley in Zwolle. Aan de onderwijsboulevard op de Zwaterwaterallee staat straks een opvallend glazen bedrijfsverzamelgebouw. Helemaal bedoeld voor de IT-sector. Met drie verdiepingen en een vloeroppervlak van - uiteindelijk - 13.000 vierkante meter. Het wordt in twee fases neergezet. Of misschien toch in een keer. Want ze zijn er amper 'mee naar buiten' en de belangstelling is nu al erg groot, vertelt opdrachtgever Mark Schrijver van het Zwolse bureau Junco.