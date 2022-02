Silvia Bruggenkamp (Swollwacht) over nieuwe afvalsysteem: ‘Mensen willen het niet horen, dat vind ik best irritant’

Silvia Bruggenkamp (58) neemt ons mee naar het Assendorperplein, de plek waar ze speelde als kind. De lijsttrekker van Swollwacht groeide op in de Enkstraat, op nummer 62. ,,Hier liggen mijn allereerste jeugdherinneringen, ging ik als klein meisje naar school. Ik herinner me het schaatsen in de straat, met ijzel. Dat kennen we tegenwoordig niet meer. Voor mij is dit een heel bijzondere plek.’’