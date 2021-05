Simone schrijft kookboek voor levensreddende operatie, Zwolse rapper Typhoon verrast haar thuis

Jeroen zijn kampioen Deze mannen uit Terwolde laten René le Blanc uit het draaiorgel klinken

14:38 Niemand minder dan René le Blanc, misschien wel de beste zanger van Nederland, liep door deze loods in Terwolde. Luisterde hier naar zijn hit ‘If I tell you that I love you’, die uit het draaiorgel klonk. Welkom bij Huug, John en Johnny van Eijk. Ongetwijfeld de beste draaiorgelbouwers ter wereld.