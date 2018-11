Sint arriveerde 7 keer in deze regio

video Plastic fietspad in Zwolle spierwit na eerste nachtvorst: verslag­geef­ster doet gladheids­test

9:14 Fietsende Zwollenaren wreven vrijdagochtend nog eens in hun ogen toen ze over het plastic fietspad in de stad reden. Zagen ze het goed? Precies op het stukje proefwegdek - gemaakt van gerecyceld plastic - was het spierwit door de nachtvorst.