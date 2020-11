Sintcadeau van gemeente Zwolle: fietsenkelder opent én biedt meer plek dan gedacht

Drugsoor­log Zwolle: justitie staakt zaak vermeende schutter (20) door gebrek aan bewijs

13 november Justitie verdenkt de 20-jarige Merdan uit Zwolle niet langer van betrokkenheid bij de liquidatiepoging op Idris M. vorig jaar. De zaak is geseponeerd, onder andere omdat Merdan een alibi heeft. De jongeman was eerder in beeld als mogelijke schutter bij het incident in Stadshagen. Zijn verklaringen in het dossier rond de Zwolse drugsoorlog zijn cruciaal in het onderzoek.