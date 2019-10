Sinterklaas viert feest in Grote Kerk bij intocht Zwolle, mét roetveegpiet

De Zwolse intocht wordt voor het vijfde jaar op rij georganiseerd door Stichting Evenementen Zwolle. ,,Ik heb me laten vertellen dat we tot de grootste intochten van het land behoren. Dat is heel mooi’’, zegt voorzitter Edwin ter Burg. ,,Dit jaar worden we weer in staat gesteld om wat kleine veranderingen door te voeren. We zijn ooit begonnen met het drastisch omgooien van de dag, maar zijn nu op het punt dat we nuances kunnen aanbrengen. We doen er alles aan om het vooral een feest voor de kinderen te laten zijn. Zoals het ook hoort te zijn’’, zegt voorzitter Edwin ter Burg van SEZ.