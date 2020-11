‘Sinterklaas’ wijdt eigen voedselbank woonwagenbewoners Zwolle in

Binnen enkele weken moet een voedselbank voor woonwagenbewoners draaien aan de Newtonweg op bedrijventerrein Marslanden in Zwolle. Sinds zaterdag is de Stichting Bewoners Commissie Zwolle, belangenbehartiger van de ongeveer tweehonderd Zwolse woonwagenbewoners, in het bezit van de sleutels. Zaterdag werd hier alvast Sinterklaas gevierd.