‘Situatie in Zwolse energieproeftuin Berkum is zorgelijk’

De situatie rond het energieproject in Berkum is zorgelijk. Komt er wel voldoende geld op tafel om deze Zwolse proeftuin kans van slagen te geven?

Met dergelijke kwalificaties en vragen komt oppositiepartij PvdA nadat de wijkvereniging van Berkum onlangs in de Stentor haar onvrede uitte en het Rijk opnieuw besloot een subsidieaanvraag af te wijzen. Terwijl het project in Berkum het duurzame paradepaardje van de gemeente Zwolle moet worden - de wijk moet in 2025 energieneutraal zijn -, heeft de lokale overheid in korte tijd al twee tegenvallers gehad. Tweemaal is een subsidieverzoek om Berkum van het gas af te krijgen door het Rijk niet gehonoreerd. De eerste keer ging het om geld voor een proef met aardgasvrije wijken, de tweede had betrekking op scholen.

Bestuursleden van de wijkvereniging in Berkum merkten in de Stentor op dat centrale overheidsregie en financiële steun ontbreken bij dit project dat vooral door de buurt aangejaagd moet worden.

Begeleiding

PvdA‘er Mart oude Egbrink wil van het college van burgemeester en wethouders weten wat er gedaan wordt om het project in de benen te houden én hoeveel geld het bereid is te investeren. ,,In hoeverre is er aan de gemeentelijke zijde wel of niet voldoende capaciteit om de energietransitie in Berkum goed te begeleiden?’’

Tevens stipt hij aan dat het niet voor het eerst is dat Zwolle in de afgelopen periode bij de rijksoverheid bot vangt. Ook tegen het regionale arbeidsmarktproject Human Capital Agenda zei Den Haag onlangs ‘nee’. ,,Is de relatie tussen de gemeente Zwolle en Den Haag verslechterd? Heeft het college een verklaring waarom verschillende aanvragen vanuit Zwolle worden afgewezen?’’