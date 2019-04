Sjaak Swart (80) in Zwolle; de fitste van allemaal

Rechtbank heropent onderzoek naar verdachte steekpar­tij bij speeltuin­tje in Zwolle

13:20 De rechtbank Overijssel heropent het onderzoek naar verdachte Levi B. De Dalfsenaar stak in september een Zwollenaar neer bij het speeltuintje aan de Van Galenstraat in Zwolle. De wond was bijna fataal, dus wordt B. verdacht van poging tot doodslag. De verdachte bekende de steekpartij, maar gooit het op zelfverdediging. De uitspraak zou volgende week volgen, maar tijdens een tussenvonnis is besloten het onderzoek te heropenen.