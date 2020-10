Sjoemelende ‘spermadokter’ Wildschut: een bevlogen pionier die in Zwolle ongestoord zijn gang kon gaan

Enorme defensieor­der Scania nu nog groter: ministerie wil honderden voertuigen extra

12:07 De grootste defensieorder in de geschiedenis van Scania blijft maar groeien. De Zwolse vrachtwagenfabriek heeft de opdracht om in totaal 2847 Gryphus trucks af te leveren aan Defensie. Het ministerie heeft daarvoor een optie gelicht. De eerste 8x8 serie is inmiddels afgeleverd in Stroe.