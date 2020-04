Skatebaan in Zwolle hermetisch afgesloten: ‘Zo hoeven we het bonnenboekje niet te trekken’

De skatebaan in Park de Wezenlanden in Zwolle is vrijdag vakkundig onklaar gemaakt en afgesloten. De plek bleef populair onder jongeren, waarbij het onderling afstand houden vaak in het gedrang kwam. Ook op andere plekken in de stad gaat het niet altijd goed.

Groenbeheerder ROVA stortte vrijdagochtend in opdracht van de gemeente Zwolle eerst een lading zand op de baan, waarna de boel ook nog is afgezet met hekwerk. ,,We zagen daar een toenemende drukte. In het enthousiasme van het spel lukt het soms heel even om anderhalve meter afstand te houden’’, zegt woordvoerder Twan Timmermans van de gemeente Zwolle.

,,Het is een populaire plek gebleken die te veel mensen aantrekt. Jongeren, die daar sportief vertier zoeken. Dan is het afstandscriterium soms ver te zoeken. Moeten we dan bonnen gaan schrijven? Voor ons is de afweging dat we die skatebaan dan maar even niet moeten gebruiken. Zodat het zijn functie als plek van samenkomst is verloren.’’

Volledig scherm De skatebaan in Park de Wezenlanden bleef jongeren trekken, waarbij de anderhalve meter afstand niet goed werd nageleefd. Daarom is de baan rigoureus onklaar gemaakt en afgezet. © Frans Paalman

Toezichthouders van de gemeente slingerden donderdag nog drie jongedames op de bon. Twee van hen huurden een bootje in de gracht en lieten een eindje verderop de derde instappen. ,,Heel af en toe moet die stok achter de deur tevoorschijn komen. Het was heel zichtbaar een trucje om het afstandscriterium te ontlopen. Dus hebben onze boa's gemeend te moeten ingrijpen’’, zegt Timmermans.

,,Met een intelligente lockdown wordt veel aan het gezond verstand overgelaten. Laat alles achterwege wat besmettingsgevaar kan opleveren. Je ziet dat mensen de grenzen opzoeken. Het enige dat je eigenlijk kan doen is af en toe een streep trekken in de hoop dat iedereen weer even op scherp staat.’’

