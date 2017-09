Skyline van Zwolle krijgt mogelijk nieuwe wolkenkrabber

Her­berg-be­wo­ners voorlopig nog niet terug naar opvang

17:08 De tien bewoners van De Herberg die door de brand in de Zwolse daklozenopvang niet langer in hun woonruimte konden verblijven, verkassen voor enige tijd naar een opvanglocatie van ggz-instelling Dimence aan de Eerdelaan in Zwolle. Dat geeft woningbouwcorporatie SWZ, waarvan de woonruimtes zijn, de tijd om de afdeling Beschermd Wonen in de daklozenopvang schoon te maken en er de schade te herstellen.