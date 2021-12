Slachtoffer (56) woningbrand Zwolle bezwijkt ruim twee weken later aan verwondingen

De 56-jarige Lodewijk Jan uit Zwolle is alsnog overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een brand in zijn huis, vorige maand. Dat bevestigt de politie. De Zwollenaar belandde na de brand op 19 november met ernstige brandwonden in het ziekenhuis en overleed daar zondag.

De brandweer trof de man die donderdagochtend aan in de hal van de brandende woning aan de De Ruyterstraat in de Zeeheldenbuurt. Zijn zus Jacqueline vertelde enkele dagen later tegen de Stentor dat hij enige tijd in kritieke toestand verkeerde, maar inmiddels buiten levensgevaar was.

Hij lag met brandwonden op zijn rug, hoofd, handen en benen in het brandwondencentrum in Groningen. Daar is hij afgelopen zondag alsnog aan de gevolgen van zijn letsel overleden. In een overlijdensbericht in de Stentor van woensdag worden Lodewijk Jans drie katten Floor, Flubber en Florrie genoemd. Zij vluchtten na de brand, maar zijn inmiddels allemaal weer terecht.

Volledig scherm De katten van Lodewijk Jan. © Eigen foto.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie heeft het forensisch onderzoek in de woning afgerond en er zou geen sprake zijn van brandstichting ‘of andere opzettelijke zaken’. Agenten vermoeden dat de brand is ontstaan door een kaars of een waxinelichtje, vertelde zijn zus Jacqueline. ,,Maar hij gebruikt nooit kaarsen. Alleen als de stroom uitvalt. Dus dat lijkt me niet.’’