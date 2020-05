Slachtoffer fatale woningbrand Zwolle had handicap: 'Maar ze nam geen zorg meer bij ons af’

Bijna 500 zorgmede­wer­kers bij IJsselheem besmet: ‘Piek corona lijkt gepasseerd’

11:02 Bijna 500 zorgmedewerkers zijn of waren besmet bij IJsselheem. Het aantal nieuwe coronabesmettingen bij het woonzorgconcern in de regio Zwolle daalt en steeds meer bewoners en medewerkers herstellen. ‘Als deze ontwikkeling doorzet, lijkt het erop dat we de piek van het coronavirus bij IJsselheem zijn gepasseerd’, meldt Karin Leferink, bestuurder van IJsselheem.