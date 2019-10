Slachtoffer mogelijke steekpartij Zwolle weet niet meer wat er gebeurd is

De politie rukte uit na een melding dat bij het winkelcentrum Diezerpoort iemand zou zijn met een snijwond. De jongen vertelde de agenten dat hij was gevallen maar niet wist wat er daarna was gebeurd.

De verwondingen die hij had, leken echter op steekwonden, meldt de politie in een persbericht. Dat was aanleiding om de omgeving af te zetten en een onderzoek in te stellen. Er werd een 18-jarige Zwollenaar aangehouden. Wat de toedracht van de zaak is en waar hij van verdacht wordt is nog onduidelijk.