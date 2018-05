De politie weet nog steeds niet op wie de nachtelijke schietpartij in de Zwolse wijk Stadshagen gericht was.

In de straat Biezenknoppen werden in januari acht of negen kogels afgevuurd op een auto met iemand erin, maar een slachtoffer heeft zich niet gemeld. De politie heeft zelfs een aantal mensen benaderd met de vraag of zij beschoten waren, maar zij 'ontkenden'.

Drugsmilieu

Dat bleek dinsdagmiddag bij de tussentijdse behandeling van de strafzaak tegen de Zwolse broers Sayaad (23) en Azwad (27) Al-B. Zij zijn de hoofdverdachten in de zaak, waarbij de oudste van de twee het wapen zou hebben afgevuurd. Volgens de officier van justitie draaide de schietpartij om het vereffenen van een rekening na onenigheid in het drugsmilieu. Wat er precies is gebeurd is nog een raadsel, er ligt inmiddels een vuistdik dossier maar het onderzoek is nog steeds in volle gang. De inhoudelijke behandeling wordt pas na de zomer verwacht.

Kruitresten

In de bewuste nacht werden naast het waarschijnlijke doelwit ook auto's van verschillende buurtbewoners geraakt, ook sloegen kogels in vlakbij ramen van slaapkamers. Kort na de schietpartij werd buurtbewoner Azwad Al-B. aangehouden. Hij lag te slapen en werd naar eigen zeggen wakker van het schieten. Maar volgens justitie is hij juist de man die geschoten hééft. Toen Al-B. gearresteerd werd had hij kruitresten op zijn handen en mouwen. Maar daar heeft hij een verklaring voor zei hij dinsdag: hij had toevallig de dag ervoor een wapen vastgehad bij een man van wie hij een alarmpistool kocht. ,,Ik denk dat kort ervoor geschoten was met dat wapen en dat daardoor het kruit op mijn handen is gekomen.''

Scenario's

Broer Sayaad was bij de schietpartij aanwezig, denkt justitie. Maar zijn advocaat betwist dat. Zij vroeg om vrijlating van haar cliënt uit het voorarrest. De rechtbank ging daar in mee: hij mag het verdere verloop van de zaak thuis afwachten. Ook de advocaat van Azwad vroeg om schorsing van het voorarrest. Hij ,,Er is geen aangifte, er zijn geen aanknopingspunten en er is niemand die mijn cliënt heeft zien schieten.'' Volgens hem negeert de politie mogelijke andere scenario's. Zou zouden via Meld Misdaad Anoniem ook andere mogelijke verdachten genoemd zijn. En hij wees op de verklaring van de partner dat Azwad '100% zeker' naast haar in bed lag toen het schieten begon. De rechtbank vond echter dat er nog genoeg redenen zijn om Azwad in voorarrest te houden en wees het verzoek af.