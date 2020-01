Slachtoffer steekincident Holtenbroek in Zwolle is 40-jarige Kampenaar

Merdan I. (19) aangehou­den in Zwolle voor moordpo­ging op Idris M. in Stadshagen

12:06 De politie heeft afgelopen week de 19-jarige Merdan I. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatiepoging op Idris M. (26) in de Zwolse wijk Stadshagen. De kogelregen op 22 september vorig jaar in de kinderrijke buurt zorgde voor grote onrust in Zwolle.