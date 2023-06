Slachtoffers kanaaldrama winnen alle eerste rechtszaken: kritiek rechtbank op schaderegeling

indebuurt.nl Niels van Zwolse Mocca d'Or is de beste barista van Nederland: 'Nu door naar het WK'

Wat is het geheim van een goede kop koffie? Vraag dat maar aan de Niels te Vaanhold (30). De medewerker van Mocca d’Or uit Zwolle is verkozen tot Nederlands Kampioen Barista en reist binnenkort naar Athene om te strijden voor het wereldkampioenschap. “Het liefst wil ik winnen, maar met een plek in de top 15 ben ik al heel blij.”