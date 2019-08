SLAM-dj Tom vindt nieuwe liefde en wielrenster Marijn dolt op het strand

Stentor ShowbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Stentor Showbytes struinen we het web af voor de gekste, mooiste, allerliefste en opvallendste posts van onze eigen regionale sterren.

Tom van der Weerd proost bij autobedrijf Wim Prins in Nunspeet op zijn nieuwe liefde: de SLAM-dj uit Kampen heeft zijn hart verpand aan deze Alfa Giulia. Dat begrijpen we heel goed.

Feest deze vrijdag bij folkband Tangarine: de zingende tweeling Sander en Arnout Brinks is jarig! Het folkduo uit Lelystad mag 36 kaarsjes op de taart uitblazen. Tangarine was enige tijd de huisband van DWDD.

En dan zit je ineens boeken te kaften met je oudste dochter. De Zwolse presentatrice Tooske Ragas vraagt zich af waar de tijd is gebleven nu haar oudste dochter klaar is voor de brugklas.

Wie wil er nu niet zo’n fijn joggingpakje? Met een vette knipoog geniet Sanne Hans alias Miss Montreal, in een comfy outfit van Vans na van haar vakantie op Bonaire. Nice, vinden de volgers van de in Dedemsvaart geboren zangeres.

Time to relax: Melisa Schaufeli geniet van borrel en hap bij Poppe in Apeldoorn.

Wat is er nu leuker dan samen zandkastelen bouwen en stoeien op het strand? Voormalig prof-wielrenster Marijn de Vries uit Zwolle viert vakantie met man en kind.

Structuurcoach en influencer Cynthia Schultz uit Zwolle is blij in het bos, post ze op Insta. Deze week vond de fotoshoot voor de cover van haar nieuwe boek plaats. Hoe het er uit ziet, onthult de Zwolse vlogster volgende maand. We zijn benieuwd.

Als een echte cheerleader juicht de Apeldoornse influencer Joy Orlando City SC toe in de wedstrijd tegen Atlanta United. Haar favoriete club won niet, Orlando werd met 2-0 verslagen. Dat Frank de Boer trainer is van Atlanta en nu in de finale van de America Cup staat maakt veel goed: ‘Gefeliciteerd!’

Het is weer eens iets anders dan de atletiekbaan: de Apeldoornse atleet Eelco Sint Nicolaas waagt in Zweden de sprong in het diepe. En geniet.

De Zwolse tweeling Sander Brinks en Arnout Brinks van het Nederlandse folkduo Tangarine feliciteren zichzelf op Twitter en posten er een foto uit hun jeugd bij terwijl ze synchroon taart eten.