Slang gevangen in Zwolle-Zuid

Volgens het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren zijn deze rattenslangen niet giftig en is een beet van het dier hetzelfde als gekrabd worden door een kat. Volgens diezelfde organisatie zijn de slangen populair en kunnen ze ‘in allerlei aantrekkelijke kleurvarianten voorkomen’. Verder schrijven ze over deze dieren: ‘Hij is voornamelijk ’s avonds en ’s nachts actief en is gek op klimmen. Hij is ook een meester in ontsnappen, een goed afgesloten terrarium is daarom erg belangrijk’.