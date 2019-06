Slang kruipt door woonwijk in Zwolle. Maar waar is-ie nu?

videoOp de Stadhouderlaan in Zwolle is deze week een slang gesignaleerd. De dierenambulance heeft een melding hiervan gekregen. Het dier kruipt nog ergens rond en het is onduidelijk van wie de slang is.

‘Afgelopen woensdag kregen wij een melding van een automobiliste die iets over de weg heen zag kruipen aan de Stadhouderlaan in Zwolle. Het bleek een slang te zijn. De meldster heeft contact gezocht met onze Dierenambulance om dit te melden. Wij hebben helaas verder geen informatie of zicht meldingen gehad over de slang’, schrijft de Dierenambulance Zwolle op Facebook.

De politie kan op dit moment niet uitzoeken of er melding gedaan is van een vermiste slang. Ook kunnen ze niet aangeven of er deze week gezocht is naar het ontsnapte dier.

Navraag bij Walter Getreuer van reptielencentrum Serpo levert niet meer informatie over het soort slang op. ,,Het filmpje is te onduidelijk om een goede uitspraak over het soort te doen.’’

Filmpje

Volgens een medewerker van de Dierenambulance is het onbekend om wat voor soort slang het gaat. Ook is niet duidelijk of het dier giftig is. Later kreeg de organisatie ook nog onderstaand filmpje gestuurd. De Dierenambulance is op zoek naar de eigenaar.

Ben of ken jij de eigenaar van de slang? Neem dan contact op met de Dierenambulance Zwolle via 06-251 20 505.