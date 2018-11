Update VideoHet is een groot feest in de IJsselhallen in Zwolle, waar vanavond het afscheidsconcert van de metalband Slayer plaatsvindt. Compleet uitverkocht. Binnen is de sfeer uitstekend. Als je in een rolstoel zit, ga je gewoon crowdsurfend door het publiek, zo laat Erwin op Twitter zien.

Het is de laatste show in Nederland van deze ‘trashgigant’. De Amerikaanse band is bezig met een afscheidstoernee. In het voorprogramma staan grote namen als Lamb of God, Anthrax en Obituary.

Het was al koppen tellen vanaf de parkeerplaats bij het evenementencomplex. Ook relatief veel kale koppen, want de muzikanten gaan al een tijdje mee - en dat geldt ook voor hun trouwste fans. Concertbezoekers melden via de sociale media dat ze een half uur in de rij staan voordat ze naar binnen mogen. Het programma is ook iets eerder begonnen, waardoor een deel van het publiek het voorprogramma Obituary moet missen.

Volledig scherm Slayer speelt de laatste keer in Nederland: de IJsselhallen in Zwolle. © Marjon Brouwer

Volledig scherm Slayer speelt de laatste keer in Nederland: de IJsselhallen in Zwolle. © Marjon Brouwer

Volledig scherm De controle aan de poort is streng. Fans trappelen van ongeduld. © Sjoerd Hartholt

Voorafgaand waarschuwde de IJsselhallen voor het kopen van kaartjes op de zwarte markt. ‘Het concert is inmiddels uitverkocht. We raden je aan om geen kaarten via andere kanalen te kopen aangezien de kans bestaat dat je teveel moet betalen, tickets niet echt zijn of niet geleverd worden.’ Via sites als Marktplaats werden kaarten vanaf 150 euro aangeboden.

Ook de controle aan de poort is streng; er mag nauwelijks iets mee naar binnen. Voor tassen zijn lockers beschikbaar. Bezoekers is ook verboden om een zogeheten mosh pit te vormen. Dat wil zeggen: beukend dansen, in de buurt van het podium.

Volledig scherm Wachtende fans bij Slayer. © Floris Brandriet