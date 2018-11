Slayer-fans lang in de rij bij ‘laatste concert’ in Zwolle

Het duurt wel even voordat alle fans van metalband Slayer naar binnen kunnen bij de IJsselhallen in Zwolle, waar vanavond het afscheidsconcert plaatsvindt. Compleet uitverkocht. En dat is merkbaar aan de poort...

Het is koppen tellen vanaf de parkeerplaats bij het evenementencomplex. Ook relatief veel kale koppen, want de muzikanten gaan al een tijdje mee - en dat geldt ook voor hun trouwste fans. Concertbezoekers melden via de sociale media dat ze een half uur in de rij staan voordat ze naar binnen mogen. Het programma is ook iets eerder begonnen, waardoor een deel van het publiek het voorprogramma Obituary moet missen.

Het is de laatste show in Nederland van deze ‘trashgigant’. De Amerikaanse band is bezig met een afscheidstoernee. In het voorprogramma staan grote namen als Lamb of God, Anthrax en Obituary.

Volledig scherm Wachtende fans bij Slayer. © Floris Brandriet

Voorafgaand waarschuwde de IJsselhallen voor het kopen van kaartjes op de zwarte markt. ‘Het concert is inmiddels uitverkocht. We raden je aan om geen kaarten via andere kanalen te kopen aangezien de kans bestaat dat je teveel moet betalen, tickets niet echt zijn of niet geleverd worden.’ Via sites als Marktplaats werden kaarten vanaf 150 euro aangeboden.