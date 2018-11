Slayerfans slachten Zwolse IJsselhallen op social media

Directeur IJsselhallen: ‘Heel vervelend’

Toni Denneboom (directeur IJsselhallen): ,,We hebben de klachten meegekregen, heel vervelend. Vooral voor de fans. Dat de zaal te laat openging, had te maken met hoge eisen van productie en band. Amerikaanse bands zijn veeleisend, zeker een grote band als Slayer. Met name ten aanzien van veiligheid. We moesten uitvoerige visitatie toepassen en dat zorgde voor veel frustratie bij fans. Toen dat te langzaam ging, hebben zij in overleg met de security van de band het tempo opgevoerd en de visitatie versoepeld, maar toen liepen we al achter de feiten aan. Hetzelfde podium moest vanwege de vlammenwerpers op een bepaalde hoogte staan, ook in verband met veiligheid. Desalniettemin heeft iedereen enorm genoten van het concert, fans waren zelfs emotioneel‘’.