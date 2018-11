Slayerfans slachten Zwolse IJsselhallen

Slayerfans zijn totaal niet te spreken over de organisatie rond het concert van de legendarische trashmetalband Slayer, gisterenavond in de Zwolse IJsselhallen. Het regent klachten op Facebook.

Het moest een absoluut hoogtepunt worden: het laatste optreden van de legendarische metalband Slayer in Nederland, zeker met bands als Anthrax, Lamb of God en Obituary in het voorprogramma. Kaarten voor dat concert in de Zwolse IJsselhallen op 15 november waren dan ook in ijltempo uitverkocht en kostten soms honderden euro's op de zwarte markt.

Aan de bands lag het niet, volgens fans, maar de organisatie in de Zwolse IJsselhallen krijgt er via Facebook flink van langs. Deuren te laat open, te laag podium, slechte communicatie, slechte ventilatie, onvriendelijke personeel, slecht geluid, te warm, te weinig toiletten, zakkenrollers, mensen die bewusteloos vielen, bands die eerder begonnen dan was aangekondigd; het is een spervuur aan klachten.

Schandalig

Een kleine greep: ‘Slechtste organisatie ooit.... Eerste band gemist, die overigens ook EERDER begon. Deuren half uurtje van te voren open. Slechte ventilatie waardoor er veel mensen bijna van hun stokkie gingen. Nooit weer IJsselhallen voor mij’ (Destiny van Dijk uit Zwijndrecht).

Ron Klug uit Harlingen: ‘Geweldig optreden van alle bands. Alleen zijn de IJsselhallen een verkeerde beslissing geweest. Veel te warm, slechte entree en wat nog het ergst was is dat het podium veel, maar dan ook veel te laag was. Dus aub geen concerten meer daar. Laat ze het maar houden bij veemarkten en trekker trek wedstrijden’.

Alwin Schnoing uit Zwolle: ‘Veel concerten meegemaakt, en ook in de IJsselhallen, maar dit was schandalig slecht georganiseerd'. Sophia de Graaff uit Utrecht: ‘Ik klaag niet snel, en ik ga toch al zo’n kleine 30 jaar naar concerten..maar wat was dit een aanfluiting’. En: ‘Enorm onvriendelijke medewerkers die gelijk na Slayer de hele zaal leeg vegen. Enorm jammer dit’. Haar plaatsgenoot Patrick Verhoef: ‘Alsof iemand die zelf nooit naar concerten gaat alle beslissingen heeft genomen’.

Levensgevaarlijk

Slayer-fan Dick van der Wal (44) uit Kampen was erbij en noemt de situatie zelfs levensgevaarlijk. ,,Ik ga al een kleine dertig jaar naar concerten en heb dit lange tijd niet meegemaakt. We stonden vast in de ontvangsthal en konden geen kant op. Binnen waren de vlammenwerpers al aan en ik keek waar de nooduitgang was. Als er brand was uitgebroken, had ik nooit weg gekund daar.‘’

Van der Wal meldde dat bij de gemeente Zwolle. ,,Ik heb Handhaving en Toezicht gebeld, dit kan echt niet meer in 2018. Het waren jaren negentig toestanden in de IJsselhallen, gisteren, het was echt bizar. Ik ben bewust eerder weggegaan‘’. Een gemeentewoordvoerster kijkt of er meer meldingen zijn binnengekomen.