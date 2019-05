Slechts 100.000 bezoekers voor Bevrijdingsfestival Overijssel: laagste aantal in 15 jaar tijd

Het Bevrijdingsfestival Overijssel heeft 100.000 bezoekers getrokken. Dat is het laagste bezoekersaantal in vijftien jaar tijd. Het slechte weer speelde daarbij een grote rol. ,,De opkomst is in jaren niet zo laag geweest en dat is ontzettend zonde’’, zegt directeur Annemien Brugging.

Vorig jaar kwamen er 140.000 mensen naar het bevrijdingsfestival in Park de Wezenlanden in Zwolle. Het was vrij lastig om deze schatting te maken tijdens deze editie, vertelt woordvoerder Anke Bosch. ,,Het was koud en dan blijven mensen niet heel erg lang. Vorig jaar was het prachtig weer en dan blijven mensen vaak de hele dag lekker feesten.’’ De schatting is gemaakt op basis van allerlei foto's, tellingen op het veld tijdens de dag zelf en statistieken.

Slechte editie

Het is het laagste bezoekersaantal sinds 2004, toen waren er 90.000 mensen aanwezig op het bevrijdingsfestival. ,,De bezoekersaantallen liggen al jaren gemiddeld rond de 130.000 mensen’’, vertelt Bosch. Heel blij zijn ze bij de organisatie dan ook niet. Vorig jaar was een topeditie, het jaar daarvoor (2017) was het ook koud maar kwamen er alsnog 125.000 mensen naar Park de Wezenlanden.

Flinke domper

Qua bezoekersaantallen dus een flinke domper voor de directie, beaamt directeur Brugging. Liefst zeventig procent van de inkomsten zijn namelijk afkomstig uit consumpties. En met het slechte weer werd er veel minder geconsumeerd dan bijvoorbeeld tijdens het stralende zomerweer van vorig jaar. ,,De cijfers zijn nog niet allemaal binnen, maar uit de eerste berichten kunnen we al wel concluderen dat ze niet positief zijn. De opkomst is in jaren niet zo laag geweest en dat is ontzettend zonde.’’

Volledig scherm De locaties van het bevrijdingsfestival Overijssel. © Anke Arts

Buffertje voor 75-jaar bevrijding

De organisatie wilde juist een buffer opbouwen om in 2020, tijdens de 75-jarige bevrijding, nog grootser uit te pakken. Of deze slecht bezochte editie daar invloed op heeft, kan Brugging nog niet zeggen. ,,Het zal wel consequenties hebben voor ons buffertje. We moeten kijken of we onze plannen in stand kunnen houden. Het is dan onze dertigste editie en de 75-jarige bevrijding. Dat zijn mooie moment waarop we groots willen uitpakken.’’

Wat de plannen zijn gaat Brugging nog niet zeggen, maar de organisatie is bezig met een wensenlijstje. ,,We willen ook meer in het voortraject doen provinciebreed.’’

Tevreden over verloop van de dag

Ondanks de lage bezoekersaantallen kijkt de directeur van het Bevrijdingsfestival goed terug op de dag zelf. ,,Er waren geen calamiteiten, de familieweide was gezellig druk. Het is natuurlijk heel jammer omdat we van een ander aantal bezoekers waren uitgegaan. We hadden de bezoekerscijfers van 2017, (tussen de 125.000 en 130.000 bezoekers red.) ingecalculeerd omdat dat ook een fris jaar was. Maar over het verloop van de dag zijn we dan wel weer heel tevreden.’’

