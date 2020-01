Slimme camera betrapt autodief in Zwolle

Milieu­clubs Zwolle bepleiten overstap­par­keer­plaat­sen aan rand van de stad

6:00 Een grote parkeerplaats waar je kunt overstappen op het openbaar vervoer of (deel)fiets richting werk of school of een dagje winkelen in Zwolle, en waar je je auto kunt achterlaten aan de laadpaal. Twee Zwolse milieuclubs stellen voor om ‘overstapplaatsen‘ aan de rand van de stad in te richten.