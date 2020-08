Slingerende automobilist op Zwolse Ceintuurbaan blijkt drankrijder

Hoofdrol­spe­ler drugsoor­log Zwolle blijft in de cel: Emin Y. zou bij liquidatie­po­ging terug hebben geschoten

19 augustus Hij zou in oktober vorig jaar in Zwolle zelf hebben teruggeschoten, toen een concurrerende crimineel hem van het leven wilde beroven. Emin Y. uit Zwolle blijft nog zeker tot eind september in de cel. Dat beslist de rechtbank in Zwolle. De schietpartij komt voort uit een slepend conflict in de Zwolse onderwereld.