Slob 'mist onderliggende boodschap' in 'sympathieke brief van docent'

Doe een beroep op de gepensioneerde leerkrachten minister Arie Slob, is de strekking van de open brief aan de minister van gepensioneerd leerkracht Tjalling Janssen, die zaterdag in de Stentor stond. De minister reageert op Twitter dat hij het een sympathieke brief vindt. Daarmee mist hij het onderliggend verwijt van Janssen, vinden Twitteraars die weer reageren op Slob.

Er is een tekort aan leerkrachten. De invallerpools raken leeg omdat de invallers vaste banen krijgen. Dan mag er extra geld beschikbaar gesteld zijn door het Rijk, daarmee heb je nog niet meteen meer invallers. Janssen wil graag meedenken met Slob. 'Wat een sympathieke open brief van deze gepensioneerde docent in @De_Stentor Betrokken meedenken in deze moeilijke tijd', tweet Slob met daarbij de tekst uit de Stentor.

,,Beste minister, heeft u wel goed gelezen? De brief beschrijft namelijk precies waarom zoveel mensen het onderwijs verlaten. Door allerlei zaken ten gevolge van overheidsbemoeienis en onderwijsinspectie gedrag. Daar is het fout gegaan!'', antwoordt Lerarenvereniging Sint Bonaventura. ,,Het is een waarschuwing. Duizenden ouderen 'stapelen' uitkering met pensioen en salaris, terwijl de start van jongeren een stage, hoge studieschuld en onbetaalbare woning is'', vindt 'Wat_willen_we'.