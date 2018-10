Sloop oude IJsselcentrale in Zwolle vlotgetrokken

De energiecentrale is al enige tijd buiten werking en wordt stukje bij beetje ontmanteld. Dat gebeurt niet met behulp van explosieven, maar gaat met sloopkabels die delen van het enorm gebouw omver trekken. ,,Het materieel bleek niet helemaal in orde en is vervangen,'' legt Verheul uit. Dat heeft verder geen consequenties. ,,Als alles zo doorgaat, kunnen we de sloop dit jaar afronden en begin volgend jaar het gebied egaliseren.''

Herontwikkeling

Wat er daarna met het immense terrein langs de IJssel gebeurt, is nog niet duidelijk. Volgens Verheul is er vanuit Engie zeer recent een 'projectorganisatie' opgezet die aan de slag gaat met de herontwikkeling. ,,Die heeft overleg gehad met de gemeente en binnenkort wordt ook de omgeving bij de ontwikkeling betrokken. We hebben nog niets concreet. We willen eerst alle mogelijkheden en ideeën verkennen.'' Of Engie eigenaar blijft van de grond kan Verheul nog niet zeggen. Dat hangt af van de plannen.