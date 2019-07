‘Sloopbedrijf uit Heerde gaat Americahal opbouwen in Zwolle voor eigen gebruik’

De onderhandelingen tussen Boverhoff en gemeente Zwolle zijn volgens Apeldoorn in een vergevorderd stadium. Boverhoff wil dat nog niet bevestigen. ,,De wederopbouw van de hal in Zwolle voor eigen gebruik is een mogelijke optie, maar er is nog niets besloten.’’

De Americahal moet in Apeldoorn plaatsmaken voor een nieuwe vestiging van Hornbach. Het roemruchte evenementencomplex wordt gesloopt, maar het materiaal ervan wordt hergebruikt. De gemeente Apeldoorn stelt dat er niet eerder zo'n groot circulair project is geweest in de gemeente.

Na de zomer begint Boverhoff met de demontage van het pand. De constructie wordt volledig ontmanteld en in onderdelen opgeslagen. Daarna wordt het materiaal verhuisd, om de hal weer op een nieuwe locatie op te bouwen op een nog onbekend terrein. Boverhoff wil volgens Apeldoorn in de hal machines en materialen voor eigen gebruik opslaan. Het bedrijf zelf noemt dat in een reactie ,,één van de opties.’’

