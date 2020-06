Sloopkogel door de kerk: appartementen in centrum Berkum gaan er komen

‘Koelkast­kra­ker’ 1,5 jaar de cel in voor inbraken in Zwolle, geen bewijs voor inbraken Apeldoorn

12:24 Vier inbraken en pogingen daartoe in Zwolle zijn door Ali B. gepleegd. De rechtbank in Zwolle veroordeelt hem tot 1,5 jaar celstraf. Justitie linkte de man aan acht inbraken, vooral door zijn ‘modus operandi’: hij maakte meermaals eten en drinken soldaat tijdens de inbraken. B. is vrijgesproken voor twee inbraken in Apeldoorn.