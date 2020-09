Sloopt corona dé winkelstraat van Zwolle? ‘Voor het wat wordt, moet je over een weg van ellende’

Operatie van 100 miljoen aan zuidkant station Zwolle: ‘Dit is klaar rond mijn honderdste verjaardag’

22 september Voor pakweg 100 miljoen euro moet de Hanzelandkant van het station in Zwolle een gedaanteverwisseling ondergaan. Over twintig jaar is dit het tweede stadscentrum van Zwolle. Of... ,,Dat lijkt me aan de korte kant. Ik hoop dat ik een uitnodiging krijg bij de afronding van het plan, zo rond m’n honderdste verjaardag.’’