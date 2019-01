Slootje springen bij de Fundatie

Nog niet eerder werd dit ‘polderkunstwerk’ van Job Koelewijn in een container getoond. Jump! bestaat uit een echt weiland met slootje en is onderdeel van de nieuwe expositie ‘Vrijheid’, vanaf zaterdag te bekijken in De Fundatie.

Volgens directeur Ralph Keuning heeft hij De Fundatie ‘opnieuw bevleugeld’. Kunstcriticus Hans den Hartog Jager presenteert zaterdag zijn vierde overzichtstentoonstelling in het Zwolse museum. Met de expositie ‘Vrijheid’ vraagt hij aandacht voor vijftig Nederlandse ‘kernkunstwerken’ vanaf zijn geboortejaar 1968.

Dubbelzinnige kunstenaar

In de vorige Fundatie-projecten zocht Den Hartog Jager al de grenzen van schoonheid, gevaar en macht in de kunst. Deze keer slaat hij zijn vleugels uit buiten het museumgebouw. Op de Blijmarkt pronkt naast de ingang een enorm bronzen beeld van Joep van Lieshout. The Monument (2010-15) is volgens Den Hartog Jager een cruciaal werk ‘van één van de meest dubbelzinnige kunstenaars van Nederland’. De beeldengroep stond in hartje Berlijn en kwam vrijdag naar Zwolle.

In twee containers voor de Fundatie staat het kunstwerk 'Jump', onderdeel van een expositie van ons 50 kunstwerken uitgezocht door Hans den Hartog Jager.

Ook de onopvallende container achter het museum is deel van deze expositie. Met twee of drie personen maximaal mag de bezoeker dit ‘polderkunstwerk’ van Job Koelewijn beleven. Zijn installatie met de uitnodigende titel ‘Jump!’ (2005) bestaat uit groen drassig grasland, “gekregen van een boer uit de omgeving van Zwolle” en een gemoedelijk slootje. Door de spiegelwanden lijkt het alsof de weilanden oneindig zijn. Den Hartog Jager springt naar de overkant en waarschuwt voor glijpartijen. “Het moet tenminste 15 graden zijn zodat er veel beestjes komen en het gras hoger kan groeien. Dat ziet de kunstenaar graag. De installatie is aangekocht door Museum Pont in Tilburg maar daar hadden ze nog geen goede plek. Het is niet geschikt voor een museale ruimte”, bevestigt Den Hartog Jager. “De kunstenaar groeide op in Spakenburg en het leven van alledag is een terugkerend thema in zijn oeuvre. Met Jump! toont hij ons letterlijk in geuren en kleuren zijn polderjeugd.”

Zuil van Lely