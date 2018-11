Sluiting dagbestedingslocaties RIBW raakt honderden cliënten

,,Als er ondernemers zijn die bereid zijn om mensen met een beperking of met afstand tot de arbeidsmarkt te laten werken in hun bedrijf dan willen we daar graag mee in gesprek’’, zegt bestuurder Jeroen Collette.

De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) begeleidt mensen met psychische of psychiatrische problemen. Vorige maand kondigde de organisatie aan dat vier van de elf dagbestedingscentra in West-Overijssel sluiten. Ze draaien al geruime tijd met verlies en dat drukt zwaar op de financiën. Het betreft De Werkelaar in Zwolle, het Noaberhuus in Dalfsen, Dagbesteding Steenwijk en Kampen Activiteiten Centrum.

Schrik

De sluiting heeft onrust en onzekerheid veroorzaakt bij cliënten die het aangaat, zegt Edwin Kamp van de Centrale Cliëntenraad. ,,Zij hebben moeite met veranderingen en zijn gehecht aan hun vaste werkplek.’’ Hij bezocht de bijeenkomsten waar de sluiting werd aangekondigd. Ik heb schrik en teleurstelling gezien. En je hoort reacties als ‘Kom ik dan thuis te zitten?’ Al waren er ook mensen die in staat zijn om al snel weer naar de toekomst kijken.‘’

Thuiszitten is zeker niet de bedoeling, zegt bestuurder Collette. Voor alle cliënten wordt een vervangende plek gezocht. Bij RIBW zelf, bij een andere aanbieder van dagbesteding, of het bedrijfsleven. ,,Het zou heel mooi zijn als iemand die nu in een van onze locaties aan fietsen sleutelt, dat werk kan voortzetten bij een fietsenmaker, onder begeleiding van onze eigen mensen. Als er ondernemers zijn die mensen een plek willen bieden komen we daar graag mee in contact. Maar we weten ook dat werken in een bedrijf niet bij alle cliënten past. We moeten maatwerk zoeken. Het belangrijkste is dat iedereen een zinvolle daginvulling heeft.’’

Tijd