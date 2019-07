Sneakerfans overnachten in Zwolse winkelstraat: ‘De enige manier om die schoenen te bemachtigen‘

Donderdagavond plantte hij zijn campingstoeltje naast de ingang van streetwear- en skatewinkel Sparky aan de Luttekestraat in Zwolle, en vrijdagochtend zit hij er nog steeds.

Enige verschil: hij heeft gezelschap gekregen van nog enkele tientallen jongeren. Iedereen hangt, zit op de grond of heeft ook een campingstoeltje meegenomen. Koelboxen staan klaar, verse croissantjes en sapjes worden bij wijze van ontbijt genuttigd.

Volledig scherm Vlnr: Arnold Mannak, Thom Gozeling en Diego Hogerhout overnachtten voor de Zwolse winkel Sparky om exclusieve sneakers te kunnen bemachtigen. © Francisca Muller

Nog even en het magische moment is daar: de ‘release‘ van een schoenen- en kledinglijn van Nike in samenwerking met de Piet Parra. Wie? ,,Piet Parra is een Nederlandse kunstenaar, een grote naam binnen de sneakerwereld", legt Mannak bereidwillig uit. ,,Als er iets uitgebracht wordt in samenwerking met Parra wéét je dat er een hype omheen komt.” Het gaat hem, net als de anderen, vooral om de sneakers, die slechts bij drie winkels in Nederland te koop zijn waaronder Sparky. ,,Je kunt ze wel online proberen te bestellen maar dat kan alleen in Amerika en dan moet je meedoen aan een loting. Je kunt ze niet zomaar kopen. Dus je moet wel een nachtje voor de winkel gaan slapen, anders kom je er niet aan.”

Dat is dus precies wat Mannak en zijn vrienden Thom Gozeling uit Dronten en Diego Hogerhout uit Lelystad gedaan hebben. ,,We zaten er donderdagavond om kwart voor negen", vertelt Gozeling. ,,De politie vond het wel leuk en interessant, ze reden heel vaak langs. Ze vonden ons ook wel een beetje gek. Maar het was best te doen, de hele tijd was het rond de dertig graden."

Aan de deur hangt inmiddels een intekenlijst, waarop de gegadigden ook hun schoenmaat vermeld hebben. Want: ,,Van elke maat is maar twee paar te koop. Dus van iedereen die hier zit”, - Arnold Mannak gebaart om zich heen - ,,komt waarschijnlijk nog niet eens de helft aan bod. Maar dan kunnen ze altijd nog een paar sokken kopen.” De omstanders schieten bulderend in de lach.

Kledinglijn

Binnen haalt assistent-bedrijfsleider Hans Smits met een zekere eerbied een paar schoenen uit de doos. Witte sneakers met een Nike-logo erop. De binnenkant toont een bont patroon met roze, rood en blauw. ,,Dat is het artwork dat Parra heeft gedaan. Dat maakt de schoen zo speciaal, samen met de kledinglijn in dezelfde stijl: broeken, polo's, T-shirts, sokken en petjes", weet Smits. Hij heeft wel eens eerder gekte meegemaakt rond de lancering van schoenen. ,,Maar dat mensen de hele nacht voor de winkel liggen? Nee, dat nog niet. We kunnen helaas niet iedereen helpen vandaag. Dit is een gelimiteerde oplage die niet opnieuw uitkomt."

Arnold Mannak is door zijn vroege komst vrijwel verzekerd van een paar schoenen, waar hij rond de honderd euro voor moet neertellen. ,,Of ik ze ook aantrek? Ja natuurlijk, ik draag alles wat ik koop."