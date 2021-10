Sneakers uit, kisten aan: zo probeert Wehkamp in Zwolle buzz te creëren (en werknemers te trekken)

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Staphorst niet langer donkerrood op corona­kaart, maar nog altijd slechtste cijfers van de regio

16:50 Alleen Baarle-Nassau staat er in Nederland slechter voor dan Staphorst, als het gaat om het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Maar waar Staphorst gisteren nog donkerrood kleurde, is dat vandaag niet meer het geval. De coronasituatie van de Overijsselse gemeente is nog altijd wél de slechtste van heel Oost-Nederland.