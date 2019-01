Sneeuw en regen veroorzaken vandaag gladheid rond avondspits in Oost-Nederland

D66 Overijssel: eed of plaatsnaam­bord moet in het Nedersak­sisch kunnen

24 januari Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om de eed of de belofte voortaan in het Nedersaksisch af te leggen of een plaatsnaam bord in deze taal te plaatsen. Dat is het resultaat van een motie van D66 in de Provinciale Staten van Overijssel die is aangenomen. ,,Deze mensen willen serieus genomen worden.”