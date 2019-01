Sneeuw en regen veroorzaken vrijdag gladheid rond avondspits in Oost-Nederland

Weggebruikers moeten vrijdagmiddag- en avond rondom de avondspits rekening houden met gladheid. De kans is aanwezig dat het gaat sneeuwen en later regenen in Oost-Nederland, waardoor ook bevriezing van de neerslag op de weg mogelijk is.

,,Ik verwacht niet dat het op grote schaal glad gaat worden, maar het wordt wel even oppassen", voorspelt meteoroloog Marco Verhoef van Weerplaza. De verwachting is dat de eerste neerslag rond 15.00 uur in Oost-Nederland is. ,,Dat zal beginnen met sneeuw. Er kan in een paar uurtjes een klein laagje vallen. Daarna lopen de temperaturen hard op en gaat de neerslag over in regen.”

Regen

Juist de regen kan op de wegen, met een relatief lage temperatuur, voor gladheid zorgen. ,,Ik zal het zeker geen ijzel noemen, want daarvoor is de temperatuur van het water te hoog. Het is eerder bevriezende regen.” Over de avondspits zegt de meteoroloog: ,,Of het druk is hangt van meerdere factoren af. De spits is op vrijdag meestal verspreid. Maar houd wel rekening met het verkeer.”

De gladheid is van korte duur, verwacht Verhoef. ,,De temperatuur gaat gedurende vrijdag steeds verder stijgen. Rond het middaguur is het in Oost-Nederland nog onder nul. Rond middernacht is het al een paar graden boven nul.”

Wisselvallig

Niet alleen de gladheid, maar ook de sneeuw zal vanwege de warmere temperaturen gaan verdwijnen in het weekend. ,,De temperaturen gaan flink stijgen, naar wel 3 tot 6 graden op zaterdag. Bovendien is het wisselvallig", zegt Verhoef. De regen die valt zorgt ook voor het snelle verdwijnen van de sneeuw.