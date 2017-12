Sneeuw maakt plaats voor zon en hogere temperaturen

Vanmiddag is er ruimte voor de zon. ,,In de loop van de dag zullen ook in Oost-Nederland de temperaturen omhoog schieten naar 3 graden en zal het gaan dooien", zegt Raymond Klaassen.

Gedaan met de sneeuwpret

Volgens Raymond Klaassen is het voor de komende tijd even gedaan met de sneeuwpret. ,,Ik verwacht niet dat de sneeuw vandaag al gesmolten is maar morgen gaat het flink regenen en dat tast de sneeuw wel aan. Morgen eind van de dag zal de meeste sneeuw wel verdwenen zijn." Het winterse is er nu wel een beetje af. ,,Maar een winterse bui is niet uitgesloten." Wel dalen de temperaturen 's avonds waardoor de kans op gladheid door sneeuwresten groot is.